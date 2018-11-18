شركة ربحي الحجة تستضيف طلبة الهندسة من جامعة بيرزيت في أحد مشاريعها

رام الله- وطن: استضافت شركة ربحي الحجة للعقار والاستثمار مجموعة من طلبة الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت في مشروع مول فلسطين التجاري " مبنى الشانزلزيه" وذلك لتعريف الطلبة كيفية تنفيذ المخططات الهندسية على ارض الواقع.

واصطحب وفد الشركة دكتور الهندسة المعمارية في الجامعة معين قاسم وطلبته في جولة ميدانية لمشاريع واسكانات ربحي الحجة، وقدم الدكتور شرحا تفصيليا بمساعدة المهندس حمزة عبد الحليم عن آلية البناء من أعمدة وجسور، أدراج، غرفة المصعد بالاضافة الى التمديدات الصحية والكهربائية والية العزل والتهوية ومستوى الارتفاع عن الشارع.

وأكد الدكتور معين على ضرورة الانتقال من الجانب النظري الى الجانب العملي والتطبيق على ارض الواقع، مقدما شكره لشركة ربحي الحجة ولوفدها المتواجد في المشروع المهندس حمزة ومراقب المشروع محمد الاشقر على التعاون وتسهيل مهمة قدوم الطلبة الى المشروع.

بدوره رحب المدير العام للشركة الحاج ربحي الحجة بالطلبة والدكتور معين، مؤكدا على ان ابواب الشركة ومشاريعها الاسكانية والتجارية في محافظة رام الله والبيرة مفتوحة لجميع الطلبة من كافة الجامعات الفلسطيينية حتى يتعلموا ويستفيدوا من الميدان، مشيرا الى ان المشاريع الإسكانية والتجارية يجب أن تكون متكاملة بكل مرفقاتها وخدماتهما بحيث تكون أحياء مثالية للحياة الاجتماعية الكريمة.

واشار الحجة الى ان شركته تعول كثيرا على خريجي التخصصات الهندسية، ويأمل منهم ان يكون لهم دور بارز في نهضة البلد من الناحية العمرانية.

وذكر الحجة الى ان شركته التي تأسست عام 2002 أنشأت مجموعة من المشاريع المتميزة الجاهزة وقيد الانشاء في مدينتي رام الله والبيرة، وتخطط لاقامة مجموعة جديدة من المشاريع في المستقبل القريب واستيعاب عدد جديد من الخريجين والخريجيات من جانبه قال طالب الهندسة المدنية (سنة ثالثة) جميل ابو سعدة انه استفاد كثيرا من زيارة المشروع والتعرف عليه على ارض الواقع وعمل مقارنة بين الجانب النظري والعملي.

فيما رأت زميلته الطالبة ديما حميدان ان زيارة المشروع والتعرف عليه عن قرب سهلت طريقة رسم المخططات، وشعرت بحجم المسؤولية الكبيرة الواقعة على المهندس والذي عليه ان يتعامل مع كافة الظروف والمشاكل التي تواجهه في المشروع.