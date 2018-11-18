الصالحي لوطن: متمسكون بالاتفاق الذي تم مع النقابات حول عدم إلزامية التسجيل

رام الله- وطن: دعا المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، الكتل البرلمانية لتجميد الحوار مع الحكومة بعد رفضها المبادرة التي صيغت في المجلس التشريعي بين الكتل البرلمانية والنقابات المهنية بحضور ممثلين عن اللجنة الوزارية الأسبوع الماضي، فيما أكد أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي تمسك الكتل البرلمانية بالمبادرة التي تمت مع النقابات حول عدم إلزامية التسجيل.

وقد نصت المبادرة على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان وعدم فرض أي عقوبات أو غرامات على المخالفين، خلال فترة الحوار التي أقصاها سيكون لمدة ستة شهور.

الصالحي لوطن: مستمرون بالحوار مع الحكومة



وأكد أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي لـ وطن، تمسك الكتل البرلمانية بالمبادرة واستمرار الحوار مع الحكومة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وقال الصالحي: نحن ملتزمون بالاتفاق مع النقابات، وأكدنا على التزامنا هذا من خلال رسالة ارسلت لهم، مضيفاً: بغض النظر عن موقف الحكومة من المبادرة هو اتفاق تم بين الكتل والنقابات بحضور الحكومة، ونحن متمسكون بذلك.

وأكد: نحن واثقون أن ما نلتزم به نستطيع تنفيذه، وفي الوقت الذي نشعر به أننا لا نستطيع تنفيذه سوف نعلن وقف الحوار وإنهاء دورنا في هذا الموضوع.

ودعا الصالحي كل الاطراف الى استمرار الجهد المشترك مع الكتل البرلمانية من اجل تعديل القانون خصوصاً انه تم التقدم بشكل كبير بشأن النقاط التي طرحت للتعديل.

وقال: نرى اي تراجع من النقابات او غيرها عن الاتفاق الذي تم هو غير مفيد، بل المفيد استمرار العمل المشترك من اجل التعديل.

أمجد الشلة لوطن: ذاهبون لبرنامج تصعيدي بداية الأسبوع المقبل بشأن الضمان

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لـ وطن، إن النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية اجتمعت، اليوم الأحد، وقررت دعوة الكتل البرلمانية لتجميد الحوار مع الحكومة، كما قررت تجميد الحوار مع الكتل البرلمانية، لأنها تعهدت بإلزام الحكومة بالمبادرة التي وقعت في التشريعي، لكنها لم تصنع شيء إزاء ذلك.

وأضاف أن اجتماع اليوم أكد على مطلب النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، بدعوة الأعضاء والعمال وأرباب العمل بعدم التسجيل في مؤسسة الضمان.

وأكد: ذاهبون إلى برنامج تصعيدي سيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع القادم، يشمل كافة الخطوات التصعيدية.

وقال: قررنا لا حوار الا اذا أعلنت الحكومة قبولها بالمبادرة، وفي حال بقيت الحكومة ومؤسسة الضمان متمسكة بتطبيق القانون وفق الجدول الزمني سيكون لنا كلمة أخرى.

وأوضح الشلة أنه في تاريخ 11 من شهر تشرين الثاني الجاري، كان هناك اجتماع في المجلس التشريعي بين النقابات المهنية والكتل البرلمانية بحضور ممثلين عن اللجنة الوزارية، حيث كان مطلب النقابات المهنية تأجيل أو تجميد القانون ومن ثم يتم الحديث عن التعديلات، ونحن كنقابة محامين بقينا متمسكين بهذا الخيار، وعندما شعرنا أنه لا يوجد تجاوب معنا من الكتل البرلمانية في موضوع تأجيل القانون، انسحبنا من اللقاء وبقي الزملاء في النقابات المهنية متواجدين، وتوصلوا إلى صيغة أخرى للاتفاق وهي المبادرة التي نصت على عدم الزامية التسجيل خلال فترة الحوار التي أقصاها ستة شهور، وعدم فرض غرامات أو عقوبات وجعلها فترة اختيارية".

وأضاف: في اليوم التالي أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، عبر وكالة "وفا" الرسمية أن هناك موافقة على المبادرة التي صيغت في التشريعي، ولكن في ذات اليوم، لم تطرق الحكومة في جلستها الى المبادرة وقررت السير في القانون وفق الجدول الزمني المقرر".

وتابع: نحن في اجتماعنا اليوم، اعتبرنا ذلك ضربا بعرض الحائط المبادرة التي تنازلنا فيها من جانبنا، لان مطلبنا كان تأجيل لكن ذهبنا إلى الاختيارية في التسيجل بالضمان، وبالرغم من التنازل الذي تم إلا أنه لم يواجه بأي تجاوب ايجابي من قبل الحكومة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن الحراك الفلسطيني الموحد، أعلن أن غداً الاثنين سيتم تعليق الدوام في الشركات والمؤسسات من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهراً، رفضا "لقانون الضمان بصيغته غير العادلة".