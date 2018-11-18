لأول مرة.. فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للانتربول

رام الله- وطن: تشارك دولة فلسطين في أعمال الدورة الـ87 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين 18-21 من الشهر الجاري.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى لدولة فلسطين بعد حصولها على العضوية الكاملة في المنظمة نهاية العام الماضي .

ويمثل فلسطين وفد من الشرطة برئاسة رئيس وحدة العلاقات العربية والتعاون الدولي، مدير المكتب المركزي الوطني للانتربول في فلسطين ، العميد محمود صلاح الدين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن هذا الاجتماع ذات أهمية كبيرة من حيث مستوى الحضور والمواضيع التي ستُناقش على جدول الأعمال، التي تتضمن التصويت على انضمام دول جديدة لمنظمة "الانتربول" والتصويت على شَغل المناصب في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ما سيمنح دولة فلسطين ثقلا سياسيا على المستويين الإقليمي والدولي.