مقابل تجميد اعتقاله الاداري.. الأسير رزق الرجوب يعلق إضرابه عن الطعام

الخليل- وطن: نقل نادي الأسير مساء اليوم الأحد، عن شقيق الأسير رزق الرجوب، أنه علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لـ24 يومًا، رفضًا لاعتقاله إداريًا.

وفي وقت سابق اليوم، قال نادي الأسير إثر زيارة أجراها المحامي للأسير الرجوب (61 عامًا) في عزل معتقل "ريمون"، إن مخابرات الاحتلال أجرت معه حوارًا قبل عدة أيام مقابل وعود جديدة بإنهاء اعتقاله، إلا أن الأسير رجوب رفض الوعود بعد أن نكثوها عدة مرات خلال هذا العام، واشترط أن يكون هناك قرارًا "جوهريًا" بحقّه، بحيث يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير، مع تخفيض مدة أمر الاعتقال الإداري الى 4 أشهر فقط، وذلك مقابل إنهاء إضرابه.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الرجوب في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وعلى إثره شرع بإضرابه الأول في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر في إضرابه لمدة (22) يومًا، وفي حينه جرى تحويله إلى التحقيق، وعلق إضرابه بعد أن أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عنه، إلا أن مخابرات الاحتلال أعادته إلى الاعتقال الإداري مجددًا، واستأنف إضرابه، وأنهاه إثر وعود جديدة بالإفراج عنه قبل نهاية العام.

وأوضح نادي الأسير أن مخابرات الاحتلال نكثت بوعدها مجددًا، وأصدرت أمر اعتقال إداري بحقه لمدة أربعة أشهر وعلى إثرها شرع بالإضراب الحالي في تاريخ السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. علمًا أنه أمضى سابقًا ما يزيد عن 24 سنة في الاعتقال لدى الاحتلال.