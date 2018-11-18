الصالحي: تعزيز الثقة بمؤسسة الضمان يتم من خلال مزيد من استقلاليتها

رام الله- وطن: أكد الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي لـ وطن، على ضرورة تعزيز الثقة بمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال تعزيز استقلاليتها بالكامل.

وقال الصالحي "نعتقد ان من أهم القضايا التي تحتاج الى تعزيز وهي مهمة بالنسبة لنا أن تكون مؤسسة الضمان مستقلة بالكامل، وقد يساعد على ذلك ان يكون رئيس المؤسسة شخصية مستقلة يعينها الرئيس وتتم مسائلتها من المجلس التشريعي كحال المؤسسات شبه الحكومية في فلسطين".

وأضاف الصالحي: هذا يعطي قوة اكبر لاستقالية المؤسسة، علماً ان التعديل على رئاسة المؤسسة سابقاً، تم بناء على ضوء الحوار السابق مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وأشار الصالحي إلى أن دعوات إلغاء القانون لن تفيد سوا استمرار الوضع الحالي البائس للعاملين.

واعتبر أن "من يريد الغاء القانون ولا يطرح بديلاً له فهو يريد بشكل مباشر او غير مباشر استمرار الوضع المزري للفئات العمالية والعاملين".

وقال: هناك فرصة جدية لتطوير وتعديل القانون بحيث يكون اكثر ملائمة للقضايا التي طرحتها الاطراف المختلفة والتي تم التعبير عنها في اللقاءات التي تمت مع هذه الاطراف سواء الكتل البرلمانية او من خلال وسائل الاعلام المختلفة.

وأضاف: بالتالي يجب أن تكون كل الجهود من أجل تطوير القانون وليس الغاءه، وهناك فرصة جدية للتطوير.