الشاعر مهند ذويب يطلق مجموعته "ولا أريكم ما أرى" في متحف درويش

رام الله- وطن: أطلق الشاعر مهند ذويب مساء اليوم الأحد، مجموعته الشعرية "ولا أريكم ما أرى" في متحف محمود درويش في مدينة رام الله، وقدم الشاعر المتوكل طه قراءةً في العمل.

وأشار المتوكل إلى تفرّد صوت ذويب رغم أنها تجربته الأولى في النشر، وإلى الحمولة المعرفية والفلسفية في نصوصه، وتنوع بنية النصوص في المجموعة، كما قدّم الإعلامي أحمد زكارنة شهادةً في العمل المذكور.

وقرأ ذويب مجموعة من قصائد المجموعة ثمّ قام بتوقيع نسخ من مجموعته للحضور.

صدرت المجموعة عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن، و وقعت في 104 صفحات من القطع المتوسط وصمّم غلافها الشاعر زهير أبو شايب، أما لوحة الغلاف فكانت للفنان محسن داعي نبي من إيران.

وقدمت الفنانة إحسان سعادة قصيدة مغناة من قصائد المجموعة شاركها فيها على آلة العود مُلحن القصيدة محمد الكحلة، كما شارك على الإيقاع حسين أبو الرب.

يذكر أن ذويب كاتب وشاعر فلسطيني رئيس المنتدى الثقافي والأدبي في جامعة القدس سابقا له ديوان شعري منشور وعشرات المقالات في الصحف والمجلات.