نتنياهو: لا انتخابات مبكرة وأنا وزيراً للجيش منذ اليوم

وطن- وكالات: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لن يجري انتخابات مبكرة على خلفية استقالة وزير الجيش افيغدور ليبرمان، وأنه سيكون بنفسه وزيراً لجيش الاحتلال.

وقال نتنياهو في خطاب القاه الليلة انه "في مثل الأوضاع الأمنية التي تمر فيها إسرائيل لا يُعقل التوجه لإجراء انتخابات".

وأضاف: قراراتي بالقضايا الأمنية أتخذها بشكل موضوعي من اجل أمن مواطنينا وجنودنا. في القرارات الأمنية لا مكان للسياسية، واليوم ادخل للمرة الأولى كوزير لحقيبة الأمن، ولدي خطة واضحة ماذا افعل ومتى افعل".

وزعم نتنياهو" الآن أيضا كوزير للأمن أقول أننا سنتغلب على اعدائنا". مردفاً "نتواجد في واحدة من اصعب المراحل على المستوى الأمني، وفي فترة كهذه لا نحل الحكومة ونذهب الى انتخابات. ففي منتصف الاحداث الأمنية لا نتعامل مع السياسة والحسابات الشخصية، لذلك اعمل كل جهد ممكن من اجل منع انتخابات مبكرة لا حاجة لها".

ويحاول نتنياهو لتجنب انهيار الائتلاف الحكومة الذي أضعفه استقالة ليبرمان، إذ اجتمع نتنياهو مع وزير المالية موشيه كحلون، في وقت سابق من مساء اليوم في لقاء استمر نحو 40 دقيقة. وذكرت مصادر في مكتب كحلون، انهما لم يتوصلا الى اية نتائج.

كما التقى نتنياهو، زعيم حزب الليكود، خلال الأيام القليلة الماضية مع شركاء في الائتلاف يدعون إلى إجراء انتخابات مبكرة. ويتوقع خبراء سياسيون إجراء انتخابات مبكرة في مارس آذار، بدلا من موعدها المقرر في نوفمبر تشرين الثاني.