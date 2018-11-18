اختتام فعاليات معرض "غذاؤنا 2018" في جنين

جنين- وطن: اختتم اتحاد الصناعات الغذائية في جنين، مساء اليوم الأحد، معرض "غذاؤنا 2018"، الذي استمر على مدار أربعة أيام.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، إن مثل هذه المعارض تعتبر فرصة لتمكين المنتج الفلسطيني من دخول الأسواق، والارتقاء به.

بدوره، أشاد مدير مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون بكافة المؤسسات التي قامت على المعرض، باعتباره نافذة تسويقية للمنتجات الوطنية.

وتخلل حفل اختتام المعرض، مسابقات ثقافية وتوزيع هدايا، وفقرات فنية ترفيهية للأطفال .