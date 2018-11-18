مستوطنو غلاف غزة يغلقون طريقاً مركزياً احتجاجاً على "تردي الوضع الأمني"

غزة- وطن: أغلق متظاهرون إسرائيليون من غلاف غزة، مساء اليوم الأحد، أحد الطرق الرئيسية في الغلاف استمرارا للاحتجاجات ضد "تردي الوضع الأمني".

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه جرى إغلاق الشارع رقم "232" في الغلاف وذلك بعد أن أشعل متظاهرون النار في الإطارات في المكان مطالبين الحكومة بحل للوضع الأمن.

يأتي ذلك بعد دقائق من تحذير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم، الإسرائيليين إلى عدم اسقاط حكومته، منبها إلى أنها بإحدى أكثر الفترات الأمنية تعقيدًا.

وخاطب نتنياهو في مؤتمر صحفي له أعلن خلاله تسلمه وزارة الجيش خلفا للوزير المستقيل أفيغدور ليبرمان مساء اليوم: أنتم "لا ترون إلا صورة جزئية لعملية واسعة النطاق لا زلنا بخضمها، وملتزم بإتمامها، ولا أقول متى نتصرف وأين، وأعرف ماذا أفعل ومتى، وسنفعل".