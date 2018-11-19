الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين بالضفة.

فقد، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس مجلس اتحاد الطلبة بجامعة بير زيت يحيى عقل ربيع خلال اقتحام منزل أسرته بقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر من القرية إن دوريات عسكرية اقتحمت القرية وشرعت باقتحام منازل، حيث اعتقل الاحتلال ربيع خلال مداهمة منزل أسرته وتفتيشه وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب باسل عبد الله لدادوه خلال مداهمة منزل أسرته والتحقيق مع ساكنيه، علما أن لدادوه يعمل متطوعا في جمعية الإغاثة الطبية ومسعفا ميدانيا، كما سلم الجنود تبليغا لأحد الشبان لمراجعة المخابرات.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان في حارات القرية، بعد إغلاقهم للطرقات ورشق الجيبات العسكرية بالحجارة.

واندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم جنين .

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع المخيم ترافقهم وحدات خاصة بلباس مدني وسط تحليق للطائرة الزنانة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة سمع خلالها أصوات انفجارات.

وأشارت إلى أن المواجهات ترافقت مع حملة مداهمات حيث أفيد باعتقال ثلاثة شبان واقتحام عدد من المنازل وتفتيشها.

كما انتشرت قوات الاحتلال في منطقة دبة العطاري قرب مستشفى الرازي في مدينة جنين حيث امتدت المواجهات لتلك المنطقة.