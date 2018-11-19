اليوم.. انطلاق المسير البحري الـ16 في غزة

غزة- وطن: أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، اليوم الأحد، عن انطلاق المسير البحري السادس عشر اليوم الاثنين على شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

ودعت الهيئة في مؤتمرٍ صحفي عقدته في ميناء غزة للمُشاركة الواسعة في الحراك البحري 16 والذي سيحمل عنوان "بحراكنا نواجه عار التطبيع".

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو أكثر من ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.