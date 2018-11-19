اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في عوريف جنوب نابلس

نابلس- وطن: أصيب، اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بحالة اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال سكرتير مجلس قروي عوريف عادل عامر، إنه عقب تصدي الأهالي لهجوم نفذه مستوطنون فجر اليوم، اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى اصابة العشرات بحالة اختناق.

واضاف ان قوات الاحتلال تتمركز قرب مدرسة عوريف الثانوية، ويمنعون الطلبة الاقتراب منها، مؤكدا ان المواجهات ما زالت مستمرة.