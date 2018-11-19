اقتحموا بيته بعد سؤال وجهه للحمد الله على "الفيس بوك" .. انت من سيحاسبك؟

رام الله - وطن: اقتحمت قوة من المباحث العامة فجر اليوم الاثنين منزل المواطن محمد الجيوسي في مدينة طولكرم بغية اعتقاله، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب عدم تواجده في منزله في ذلك الوقت.

وقال شقيقه بهاء لوطن ان قوة من المباحث العامة اقتحمت المنزل الساعة الثانية عشر فجرا، "لكننا رفضنا دخولها المنزل الا بعد احضار كتاب وامر تفتيش، والذي حضر الساعة الثانية الا ربع فجراً، حيث قامت القوة بتفتيش المنزل ولم يعثروا عليه."

واوضح الجيوسي ان شقيقه محمد قام بـ"تشيير" خبر صحفي لتصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) حول نيته محاسبة من ينتهك حرية الرأي والتعبير في فلسطين خلال كلمته في المؤتمر الإعلامي الدولي برام الله الذي عقد يوم امس الاحد.

وتساءل محمد وهو اسير محرر امضى 5 سنوات في سجون الاحتلال، على صفحته معلقا على على تصريحات الحمد الله "وانت مين بده يحاسبك"، مضيفاً " ان اخر واحد يحكي على حرية الرأي والتعبير في فلسطين".

وسبق ان اعتقل محمد لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية لمدة اسبوع في سجن اريحا، كما اعتقل شقيقه بهاء العام الماضي لمدة شهر في سجن اريحا ايضا.

ولفت بهاء الى ان معلومات وصلته صباح اليوم تفيد بوصول كتاب الى جهاز الامن الوقائي، بان محمد مطلوب لدى جميع الاجهزة الامنية.