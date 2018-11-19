بيت لحم: الاحتلال يطرد مزارعا وأسرته من أرضه غرب الخضر تحت تهديد السلاح

وطن: طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزارعا وأفراد أسرته من أرضه في منطقة "عين القسيس" غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، المحاذي للبؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز"، وهددته بعدم العودة اليها، والا سيتعرض للاعتقال .

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، إن قوات الاحتلال طردت المزارع علي احمد عيسى وأفراد أسرته تحت تهديد السلاح من أرضه البالغة مساحتها (150) دونما؛ بحجة أنها منطقة أمنية.

علما بأن الاحتلال ومستوطنيه اقتلعوا 400 شتلة زيتون خلال العام الجاري.

يذكر ان منطقة عين القسيس تتعرض منذ سنوات الى هجمة من قبل الاحتلال تمثلت بمنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم من خلال اغلاق الطرق الموصلة اليها، والاعتداء على المزارعين ، حتى اطلاق الكلاب كما حدث قبل حوالي سبع سنوات، بهدف الاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.