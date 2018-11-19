إصابات بقمع الاحتلال للحراك البحري الـ16 شمالي قطاع غزة

رام الله-وطن: أصيب مواطنون بالاختناق عصر الإثنين، بقمع قوات الاحتلال الحراك البحري الـ 16 قرب الحدود البحرية شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 25 مواطناً بجراح مختلفة جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في الحراك.

وأشار إلى أن نحو 30 قاربًا شاركت بالحراك من بينها قارب كبير؛ بالإضافة لمئات المواطنين المساندين قرب الحدود البحرية شمالي غربي بيت لاهيا.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه القوارب المشاركة في الفعالية، ما اضطرها لتغيير مسارها جنوبًا.

وكانت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة أعلنت أمس الأحد انطلاق الحراك البحري السادس عشر لكسر الحصار عن غزة وذلك عصر اليوم الاثنين.