نتنياهو: المعركة مع عزة لم تستكمل
19.11.2018 05:14 PM
وطن-وكالات: قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو للوضع الامني:" إن الوضع الامني الان معقد ونحن في خضم معركة، وتلك المعركة واسعة ولم تستكمل بعد، و لن أقول متى سنفعل".
و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نتنياهو قوله خلال جلسة كتلة حزب الليكود: "إن جميع الوزراء دون استثناء تبنوا قرار الجهات الامنية خلال آخر جلسة للكابينت، و صوتوا جميعاً للانتظار حتى المرحلة المقبلة".
و قال إن هناك نيه للاستمرار بالمعركة، و أن جميع اعضاء الكابنت ايدوا الامر دون تصويت.
و تعهد نتنياهو باخلاء الخان الأحمر، دون أن يحدد الموعد لاتخاذ القرار.