كشف تفاصيل جريمة قتل وسرقة مواطن في طولكرم

طولكرم- وطن: كشف محافظ طولكرم عصام أبو بكر، عن تفاصيل جريمة قتل وسرقة الشاب رفعت عبد الله ذياب (42 عاماً) من طولكرم يوم الخميس الماضي، الذي يعمل في الصرافة.

وقال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحافظة بحضور عائلة المغدور، اليوم الاثنين، إنه وبناء على توجيهات القيادة، القي القبض على خمسة أشخاص من المشتبه بهم في هذه الجريمة.

وأضاف: "ان خيوط الجريمة البشعة توضحت، فتبين من بين القبوض عليهم شخصان من محافظة طولكرم أحدهما يحمل الهوية "الإسرائيلية"، وآخر من قرية عزون في قلقيلية، وشخص من محافظة جنين، والخامس من بلدة الطيبة من أراضي عام 1948".

وأشار إلى أنه إلقي القبض على ثلاثة منهم، بينهم العقل المدبر للجريمة، والمراقب والمنفذ، مؤكدا انه سيتم وبكل الوسائل جلب المشتبه بهما المتبقيان، حيث أن التحقيق ما زال مفتوحا، مع تقديمهم للنيابة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم وتقديمهم للقضاء.

وتابع المحافظ أبو بكر: ان المؤسسة الأمنية، عملت بكل الوسائل المتاحة، من الكاميرات، والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التعاون التام مع المواطنين، خاصة أن أي معلومة تساعد في كشف الجريمة.

وأكد أن المجرمين هم مجموعة بشعة هدفها كان دافع الجشع والطمع والسرقة وتحقيق مكاسب على حساب الناس وأرواحهم، مقدما تعازيه لآل ذياب، ومشددا على أن إلقاء القبض على المشتبه بهم سيخفف ولو قليلا من حزن ومأساة عائلة المرحوم ذياب وذويه وأسرته.

وشدد أبو بكر على أن جريمة القتل فاجعة أصابت محافظة طولكرم والوطن جميعاً، وهي غير مألوفة وغير معهودة، مؤكدا على العلاقة التي تربطنا بأهلنا في الداخل هي علاقة الأخوة والمحبة.

وأوضح ان الحملة مستمرة لمحاربة ومواجهة المركبات المشطوبة وغير القانونية، التي تشكل خطراً على المجتمع بشكل عام.

وثمن دور الشرطة والمؤسسة الأمنية التي عملت بمهنية كبيرة لإلقاء القبض على بعض المشتبه بهم وهم مجموعة منظمة، مؤكداً ضرورة أخذ العبر والاستفادة من كل هذه التفاصيل للحفاظ على السلم الأهلي والاستمرار بتحقيق الأمن والأمان.