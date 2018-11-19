ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني عبر "السوشال ميديا"

رام الله- وطن: رصد مركز "صدى سوشال" خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا بوتيرة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الأسبوع الماضي.

ووفق بيان للمركز، اليوم الاثنين، فإنه وثق عشرات حالات الانتهاك بحق المحتوى، توزعت بين حذف منشورات، وحظر نشطاء وصحفيين من النشر لفترات متفاوتة، إضافة لحذف حسابات وصفحات.

وقال "صدى سوشال" إنه ينظر بعين من الخطورة تجاه تزامن رد فعل مواقع التواصل مع العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين.

وأضاف: لا تعد هذه المرة الأولى لاستخدام هذا الأسلوب من قبل إدارة موقع فيسبوك على وجه الخصوص، بالإضافة لإدارة موقع تويتر التي أغلقت حسابات بعض النشطاء أيضًا.

وتتعرض حسابات النشطاء الفلسطينيين باستمرار لانتهاكات من إدارات مواقع التواصل في مسعىً لحذف الرواية الفلسطينية المناهضة للاحتلال.