الاحتلال يحتجز والدة الأسير أحمد الشنا على معبر بيت حانون

غزة-وطن: احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، والدة الأسير أحمد إحسان الشنا (28 عامًا) من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عقب انتهائها من زيارة نجلها على حاجز بيت حانون.

وأفادت جمعية واعد للأسرى والمحررين بأن مخابرات الاحتلال احتجزت والدة الشنا وأجرت معهما تحقيقا بعد تعريضهما للتفتيش.

يشار إلى ان الأسير الشنا معتقل منذ شهر مايو عام 2012 بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي ويقضي حكما بالسجن 17 عامًا ويقبع داخل سجن "ري