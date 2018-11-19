حل أزمة حجاج الداخل والإبقاء على الجوازات الأردنية لسفرهم

وطن- وكالات: أكد رئيس لجنة المراقبة في جمعية الحج والعمرة، الشيخ هاشم عبد الرحمن، أنه تم حل أزمة الحج والعمرة لفلسطينيي 48، بحيث وافقت السعودية على طلب الأردن الإبقاء على الوصاية الأردنية على الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 48.

والتقى وفد لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لحجاج 48، اليوم الإثنين، وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل في مكتبه في وزارة الأوقاف في عمان، وبحضور مدير عام دائرة الحج والعمرة، المهندس مجدي البطوش، ومدير العمرة، يوسف القضاة، ومدير الحج الأستاذ يوسف الشبلي.

وأبلغ وزير الأوقاف الأردني، أبو البصل، وفد لجنة التنسيق الذي يجري اتصالات ومباحثات مع الجانب الأردني منذ يوم أمس الأحد، أنه وبعد تدخل الملك عبد الله الثاني لدى السلطات السعودية، وافقت الرياض على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والمعمول به منذ العام 1978، بتسيير حافلات الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 48، عبر منحهم الجواز الأردني المؤقت.

كما بلغ وزير الأوقاف وفد اللجنة بأن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، حيث تعمل الحكومة الأردنية جاهده لتذليل العقبات بحيث لا يكون أي تأخير في تسيير العمرات القادمة، ومن المفترض أن تطلق أولى رحلات العمرة بتاريخ 16.12.2018.

وشكر وفد لجنة التنسيق الوزير أبو البصل والحكومة الأردنية والملك عبد الله الثاني على جهودهم من أجل تجاوز العقبات، من أجل استمرار تسيير العمرات ورحلات الحج بالجواز الأردني، من خلال الوصاية الأردنية التي توصل إليها الملك حسين.

وضم الوفد لجنة التنسيق الذي وصل صباح أمس العاصمة الأردنية عمان، كل من: رئيس لجنة المراقبة في جمعية الحج والعمرة، الشيخ هاشم عبد الرحمن، ورئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة، سليم شلاعطة، ومدير مكتب الجنوب في لجنة الحج والعمرة، عبد العزيز النباري، والناطق بلسان لجنة التنسيق للحج والعمرة، الحاج عبد الرحيم فقرا.

يذكر أن السعودية كانت قد قررت أنه بدءا من موسم الحج المقبل ستمتنع عن استقبال الحجاج والمعتمرين من حملة الجواز الأردني المؤقت، بحجة عدم وجود رقم وطني أردني، حيث كان هذا الإجراء يشمل الحجاج من فلسطينيي 48، بيد أن تدخل السلطات الأردنية منع تنفيذه في موسم الحج.

"عرب 48"