تحركات لجيش الاحتلال على الحدود مع لبنان

وطن-وكالات: افاد مصدر امني لبناني ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعمال تأهيل المساحة المتبقية بين السياج الحدودي مع لبنان والجدار العازل الذي اقامه في محيط مستوطنة المطلة.

وأوضح المصدر بحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ورشة أخرى تعمل على تركيب أعمدة حديدية واسلاك شائكة في الجزء العلوي للجدار العازل مقابل بلدة العديسة اللبنانية، لافتا الى تسجيل انتشار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجهة المقابلة لمراقبة الوضع.

وقال المصدر ان طيران الاحتلال الحربي خرق الاجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة حيث نفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ وصولا الى البقاع الغربي.