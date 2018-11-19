جنرال إسرائيلي: حزب الله يحاول التّموضع في الجولان لخلق جبهة مع إسرائيل

وطن-وكالات: قال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الميجر جنرال يوئال ستريك إنّ "حزب الله يحاول التّموضع في الجانب السّوري من الجولان من أجل خلق جبهة ثانية مع إسرائيل في الشمال".

وبحسب صحيفة "ynetnews"، قال ستريك: "على الرغم من حالة الإستقرار لدى (الرئيس السوري بشار) الأسد، إلاّ أنّنا ما زلنا نواجه تحدّيات"، مضيفًا أنّ الحزب "يقيم بنية تحتيّة في الجولان ولن يسمح الجيش الإسرائيلي بذلك".

وتحدّث ستريك عن "تورّط" لإيران في سوريا، قائلاً: "نحن ندرك جيدًا محاولات إيران لترسيخ تموضعها في العديد من أنحاء سوريا، كما نرى كيف يحاول الإيرانيون استخدام الأراضي السوري كمعبر لنقل الأسلحة لحزب الله في لبنان".