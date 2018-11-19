ابو زيد النبالي لـوطن: مصرون على اجراء انتخابات الغرف التجارية ويجب الوقوف في وجه أصحاب المصالح الضيقة

رام الله- وطن: تتواصل الانتقادات حول عرقلة سير عملية انتخابات الغرف التجارية، ووفقاً لنائب رئيس مجلس ادارة الغرفه التجارية لمحافظة رام لله والبيرة محمد زيد النبالي، فإن هذه العرقلة تأتي في سياق محاولة البعض تحقيق مكاسب شخصية ضيقة، حيث يحاولون تعديل القانون "بما يتناسب مع مصالحهم".

وتساءل النبالي "من المسؤول عن محاولة تأجيل انتخابات الغرف التجارية ؟ وهل اصبحت الجهات المسؤولة لدينا تعطل القانون وتعمل لصالح أشخاص يريدون تفصيل القانون على مقاساتهم ؟، وان كنا في ظل ظرف سياسي صعب بينما الرئيس يواجه صفقة القرن وكل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية؟ ألا يليق بالرئيس ان تكون له حكومة ومسؤولين يعتمدون على الشباب وضخ الدماء الجديدة في القضية؟".

مردفاً خلال حديثه مع وطن أن بعض الأشخاص المتنفذين يعتبرون أن فلسطين لهم وحدهم، ويريدون عرقلة سير انتخابات غرف التجارة والصناعة وفقاً لمكاسب شخصية لهم.

وأكد على ضرورة اجراء الانتخابات للغرف التجارية والصناعية، وكذلك انتخابات تشريعية، للتخلص من تفاقم المشاكل التي ترهق كاهل الشعب وتزيده عبئاً.

يشار الى أن حراك تقوده بعض قيادات الغرف التجارية وبعض اعضاء اتحاد الغرف التجارية لعرقلة الانتخابات، وان هذه المحاولات قد باءت بالفشل حتى اللحظة.

علماً ان وزيرة الاقتصاد عبير عودة، وبناء على قرار مجلس الوزراء، قررت المباشرة بتحديد برنامج الانتخابات في عدة مواقع وفق قانون انتخابات الغرف التجارية الذي تم اقراره عام 2013، وجرت الانتخابات فعلا في كل من اريحا وبيت لحم مؤخرا، وتم تحديد موعد لاجراء الانتخابات في كل من جنين وسلفيت، فيما أجريت الانتخابات في طوباس.

ومن بين الاجراءات التي تم اتخاذها لعرقلة الانتخابات، تجميد عمل أمين عام اتحاد الغرف، وهو المنتدب من الاتحاد للجنة المركزية لانتخابات الغرف، وهو ما ردت عليه وزيرة الاقتصاد باصدار قرار يعتبر جميع مجالس الغرف الحاليين مجالس تسيير اعمال.