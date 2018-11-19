دول خليجية تتنافس في التطبيع مع الاحتلال

وطن- وكالات: قال حاخام أمريكي، اليوم الاثنين، إن الدول الخليجية تتنافس على بناء علاقات مع دولة الاحتلال.

واضاف الحاخام الأمريكي مارك شناير: "سنرى علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وتلك الدول في أقرب وقت ممكن في عام 2019".

وأشار شناير وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، لافتا إلى أن ست دول خليجية تتنافس على من ستكون أول من تعلن علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها.

وحسب الحاخام، فإن التهديد الإيراني هو ما يقف وراء التغيير في الموقف تجاه "إسرائيل".

وتابع: "إذا قيل في الماضي إن دول الخليج ستكون مستعدة لإقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل" فقط بعد تحقيق السلام مع الفلسطينيين، فإن قادة هذه الدول يقولون اليوم إن مجرد عودتهم إلى طاولة المفاوضات يكفي لتطبيع العلاقات".