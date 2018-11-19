استطلاع اسرائيلي: تراجع شعبية نتنياهو على خليفة التصعيد مع غزة

القدس- وطن: أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي تراجعًا في شعبية حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ وذلك على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وبيّن الاستطلاع الذي نشرته القناة العاشرة العبرية مساء الاثنين تراجع حزب الليكود إلى أقل من 30 مقعد بحصوله على 29 مقعد، أما الحزب الثاني فهو حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد، يليه زعيم حزب العمل "آفي غباي"، في حين صعدت القائمة المشتركة مقعدًا إضافيًا بحصولها على 14 مقعد.

كما أظهر أن مقاعد حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان ارتفعت بواقع 3 مقاعد إضافية بحصوله على 8 مقاعد، وذلك في أعقاب استقالته الأربعاء الماضي من منصبه وزيرًا للجيش، فيما تراجع حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت بواقع مقعد واحد بحصوله على 9 مقاعد، في حين كان أكثر الأحزاب تراجعًا حزب "كولانو" الذي يتزعمه وزير المالية موشي كحلون.

وكان "الكابينت" الإسرائيلي برئاسة نتنياهو وافق على تثبيت وقف إطلاق النار مع المقاومة في قطاع غزة بوساطة مصرية عقب يومين من التصعيد الأعنف منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، وهو القرار الذي رفضه ليبرمان واستقال على إثره.

واشتمل الاستطلاع على خيار ترشح قائد أركان الجيش الأسبق بيني غانتس على رأس قائمة جديدة للكنيست حيث فاجئ الجميع بحصول قائمته على 15 مقعدًا، بينما تراجع حزب "الليكود" في هذه الحالة إلى 27 مقعدًا، وحزب "كولانو" انهار إلى 4 مقاعد فقط، فيما تراجع حزب "هناك مستقبل" إلى 14 مقعدًا وحزب العمل إلى 10 مقاعد.