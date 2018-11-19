موقع عالمي لتأجير الشقق السكنية يوقف تعامله مع المستوطنات

وطن- وكالات: أعلن موقع تأجير أماكن السكن الأميركي، الأشهر عالميا "إير بي إن بي"، اليوم الاثنين، أنه قرر إزالة إعلانات البيوت والغرف والفنادق الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة لمخالفتها القانون الدولي.

وجاء في منشور "إير بي إن بي" الذي وضع على موقعه: "لقد استنتجنا أنه ينبغي علينا إزالة القوائم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تشكل جوهر النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

لكن الموقع لم يُفصح متى يُتوقع إزالة إعلانات أماكن السكن المُدرجة على منصته، والموجودة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي يُقدر عددها بنحو 200 عقار.

وكان الموقع قد تعرض لانتقادات كثيرة خلال العامين الماضيين لترويجه للمستوطنات في الضفة.

وزير السياحة الإسرائيلي يرد

وفي معرض رده على قرار الشركة الدولية، أعلن وزير السياحة الإسرائيلي"ياريف ليفين" أن اسرائيل ستعمل على تقويض نشاط "اير بي اند بي".

واضاف: "هذا القرار هو قرار مُخزٍ وبائس ووضيع واستسلام مشين من قبل الشركة".