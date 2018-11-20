الأرصاد: لاتغير على درجات الحرارة اليوم وغداً

رام الله- وطن: يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، اجواء معتدلة الى دافئة نسبيا خلال النهار وبارة نسبياً في ساعات الصباح و المساء والليل والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، اجواء معتدلة الى دافئة نسبيا خلال النهار وباردة نسبياً في ساعات الصباح و المساء والليل والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة و يتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.