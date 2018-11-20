مركز مدى يختتم ورشتين تدريبيتين حول الحقوق الرقمية في الضفة والقطاع

رام الله- وطن: اختتم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مـــدى"، أمس، ورشة تدريبية لمدة ثلاثة أيام هدفت الى تعزيز وبناء قدرات الصحافيين والصحافيات وطلبة الإعلام من مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة حول الحقوق الرقمية ويأتي هذا التدريب ضمن مشروع مدته 3 سنوات بدعم من مكتب الإتحاد الأوروبي تحت عنوان "خطوة إلى الأمام نحو تعزيز حرية التعبير في فلسطين" حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات في فلسطين ويعمل على بناء قدرات الصحافيين في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من جانب، ومن جانب آخر في الدفاع عن الحريات الإعلامية سواء من خلال الورشات التدريبية التي ستعزز نشر مفاهيم الحريات الإعلاميه بين الصحافيين الفلسطينيين.



وتم عقد ورشتين بالتزامن واحدة في الضفة الغربية في رام الله -فندق السيتي إن بحضور 24 صحفي/ة، الأخرى في قطاع غزة في قاعة اللاتيرنا بحضور 16 صحفي/ة حيث إستمرت الورش لمدة ثلاثة أيام إبتداء من يوم السبت الموافق17/11/2018 بواقع 18 ساعة تدريبية.



تناول التدريب مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالإعلام الرقمي الجديد والحقوق والقوانين المتعلقة به على المستويين الدولي والمحلي، كما تطرق التدريب الى حق الصحفيين والنشطاء في الوصول الى الانترنت والحصول على المعلومات من خلاله ومشاركتها عبر شبكات الإعلام الرقمي، والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بالعمل الإعلامي والصحفي.



قام كل من المدرب المهندس مأمون مطر والمدرب ماجد عاروري بالتدريب بالضفة الغربية من خلال التركيز على ماهية الحقوق الرقمية والقرارات الدولية الناظمة لهذا الحق مع التركيز على منظومة التشريعات المحلية الضامنة للحريات الإعلامية وعلى رأسها الحقوق الرقمية تخلل النقاش شروحات مفصلة حول إنتهاك الخصوصية وحجب المواقع الإلكترونية كما تم التركيز على قانون الجرائم الإلكترونية.

من جانب آخر قام المدربان خالد الحلبي وماجد حبيب في قطاع غزة بالتركيز على الحقوق الرقمية كأحد المحاور الأساسية لحرية الرأي والتعبير وضرورة أن تكفل الحكومات هذه الحقوق من أجل التمتع بها في الحياة الافتراضية الرقمية . كما هدفت إلى شرح مفاهيم "المواطنة الرقمية" و "الحوكمة الرقمية"، و"العناصر التسعة للحقوق والحريات الرقمية" إلى جانب شرح وافي ومفصل لكل حق من هذه الحقوق، وكيفية الاستفادة من هذا الحق، ومعرفة كيفية وآلية اكتساب هذا الحق، والمناضلة من أجل الحصول عليه. كما تم شرح العديد من المفاهيم والحقوق الرقمية الأخرى الخاصة بالقرصنة الإلكترونية، والجريمة الإلكترونية، والمحاكم الإلكترونية، والقضاء الإلكتروني، والتعويض على جرائم إلكترونية يتم ارتكابها.

في نهاية التدريب عبر المشاركون عن أهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات وعن مدى حاجة الصحفيين المحليين للحصول على المعلومات والتدريبات حول مواضيع الاعلام والحقوق الرقمية باعتباره تكنولوجيا حديثة على المستوى المحلي وخاصة مع التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام على المستوى الدولي والمتعلقة بشكل أوسع بتقنيات العمل الصحفي الجديد، كما طالب المشاركون بالمزيد من الدورات المماثلة لبناء قدراتهم في هذا المجال وخاصة في المجال التقني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين، كما قام مير عام المركز موسى الريماوي بتوزيع الشهادات على المشاركين معبرا عن أمله في أن تكون هذه الدورة قد حققت الأهداف المرجوة منها على المستويين النظري العملي للمشاركين.