الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم طفلين في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين بينهم طفلين، فجر اليوم، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين خالد مراد شتيوي، وعوض منصور عبيد (13 عاماً)، وعماد أحمد شتيوي (46 عاماً) من منازلهم بعد مداهمتها وتفتيشها.

وفي مخيم نور شمس شرق طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مروان شهاب، في الوقت الذي فتشت فيه عددا من منازل المواطنين في المخيم والمدينة وضاحية شويكة وبلدة دير الغصون شمال طولكرم.



واعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمر موسى قوار (17 عاما )، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.