الاحتلال يعتقل الشاب محمد غطاشة من الفوار

الخليل-وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، مواطنا من مخيم الفوار جنوب الخليل، وسلمت آخر من بلدة بيت أمر شمال المحافظة بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عبد المعطي غطاشة (26عاما) عقب تفتيش منزله وعدة منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل، واقتادته الى جهة غير معلومة.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر وسلمت المواطن ابراهيم حميد أبو مارية (57 عاما) بلاغا لمقابلة مخابراتها في معسكر "عصيون" شمال الخليل.