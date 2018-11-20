فلسطينيات تفتح دوري المناظرات للموسم السادس

رام الله- وطن: اطلقت مؤسسة فلسطينيات صباح اليوم، دوري مناظرات فلسطين 2019 للعام السادس على التوالي، وذلك في مقر جامعة القدس، وضمن مشروع دوي مناظرات فلسطين الذي تنفذه فلسطينيات للعام السابع بالتعاون مع أولف بالما السويدية، بمشاركة اثنى عشر جامعة مكونه من ست جامعات على مستوى الضفة الغربية وست في قطاع غزة.

وفي بداية الدوري رحبت مديرة فلسطينيات، وفاء عبد الرحمن بالحضور شكر جامعة القدس على استضافة المرحلة الاولى، واشارت عبد الرحمن الى انجازات البرنامج خلال الاعوام السابقة ووجود هذه المنصة التي تدعو الى الحوار واحترام الرأي الاخر وتقبل التعددية وبناء قيادات شبابية قادرة على التأثير من خلال تزويدهم بمهارات البحث والإقناع باستخدام العقل والتفكير المنطقي.

وتحدثت عبد الرحمن عما مرت به الفرق للصول الى مرحلة الدوري من المخيم التدريبي الذي خلق جو مريح وكون صداقات وعلاقات انسانية جميلة بين الفرق، حتى التدريبات التحضيرية لمرحلة الدوري.

وشاركت في الافتتاح الدكتور عماد ابو كشك رئيس جامعة النجاح بالحديث عن اهمية هذه الانشطة اللامنهجية في بناء شخصية الطلاب والطالبات، مؤكدا على اهمية التطرق للقضايا المجتمعية التي تهم الشريحة الاكبر من المجتمع الفلسطيني، فمناقشة القضايا والمشاكل المجتمعية هي اسلوب لإيجاد حلول لها.

وافتتح الدوري اليوم بثلاث مناظرات بين فريق جامعة الخليل والكلية العصرية الجامعية حول مقولة "الضمان الاجتماعي الفلسطيني يحقق مبدأي الإنصاف والاستدامة، والمناظرة الثانية بين فريق جامعة القدس وجامعة بوليتكنك فلسطين حول مسيرات العودة هل أعادت القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العربي والدولي بعد التغييب، أما المناظرة الثالثة والأخيرة في الدوري كانت بين الجامعة الأمريكية وجامعة النجاح وكانت مقولتها حول المقاومة الشعبية تحقق انتصارات محدودة في ظل الانقسام الفلسطيني".

تأهل اربع فرق الحاصة على اعلى علامات وهي النجاح، بوليتكنك فلسطين، القدس، والخليل. للانتقال الى المرحلة النصفية والتي ستقام يوم الاربعاء 28 تشرين ثاني في جامعة النجاح الوطنية.

ومن جانبها، عبرت عضو لجنة التحكيم عصمت منصور عن سعادتها بمشاركتها في لجنة التحكيم في مناظرات فلسطين على مستوى الجامعات مؤكده على اهميه تعزيز هذه الثقافة في داخل الجامعات والمجتمع الفلسطيني في ظل ما يعصف به من متغيرات سياسية واجتماعية وانقسام، واكدت منصور ان المناظرات تعزز روح المشاركة والتنافس الايجابي بين الشباب بأن الرابح من المناظرات في ثقافة الحوار والبحث.