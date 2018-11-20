حكم قضائي بتعويض موظف أصيب برصاص الاحتلال أثناء عمله.. ومؤسسته لوطن: القرار يعفي الاحتلال من المسؤولية

نابلس-وطن: تواجه جمعية مركز حواء للثقافة والفنون- نابلس، صعوبات مالية تهدد بتوقفها التام عن العمل بعد حكم قضائي نهائي يلزم الجمعية بدفع تعويضات مالية لأحد موظفيها بعد اصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إبان الاجتياحات الإسرائيلية للمدينة عام 2004.

وكانت محكمة النقض في نابلس، أصدرت قبل نحو عام قرارا يجبر الجمعية بدفع تعويض بقيمة "201 ألف شيكل" لاحد الموظفين لديها سابقًا، جراء اصابته برصاص الاحتلال، بالرغم من كون المصاب يتلقى راتبا شهريا من مؤسسة الأسرى والجرحى.

وحول ذلك تقول رئيسة جمعية مركز حواء لثقافة والفنون غادة عبد الهادي لـوطن: إنه وخلال فترة الاجتياح الإسرائيلي لنابلس، انطلقت الجمعية بأداء رسالتها من خلال مخبزها الخيري، وعملت على توزيع الخبز على العائلات المحاصرة، بهدف تخفيف الحصار عنها، وخلال ذلك تعرضت سيارة الجمعية لإطلاق نار من قبل الاحتلال، ما أدى لإصابة أحد الزملاء وعملنا في ذلك الوقت كل ما بوسعنا لعلاجه حتى تم ذلك بالفعل، واعتمد ضمن جرحى الانتفاضة.

وتضيف عبد الهادي: بعد ذلك توجه الينا هذا العامل وطلب منا ورقة تثبت أنه أصيب خلال أداء عمله في المركبة التابعة للجمعية، بهدف رفع قضية أمام محاكم الاحتلال واعطي هذه الورقة، لنفاجئ بعد ذلك برفعه قضية ضد جمعية حواء أمام المحاكم الفلسطينية، الى أن صدر قرار محكمة النقض ضد الجمعية يطالبها بتعويض المواطن بمبلغ "201 ألف شيكل".

وتشير إلى انه ونتيجة لهذا الحكم القضائي تم الحجز على حساب الجمعية في البنك، مما تسبب بمشكلة مالية ضخمة باتت تهدد الجمعية، حيث توقفت كل المشاريع، وتقلص عدد العاملين من (20 إلى 4 فقط)، وباتت الجمعية تعاني من عجز مالي متزايد وصل إلى "35 ألف دينار أردني".

وتابعت عبد الهادي: بعد صدور الحكم النهائي تم سحب مبلغ "25 ألف دينار أدرني" من حسابات الجمعية المغلقة، وهي مخصصة لمشروع بناء البيت الكنعاني التابع للجمعية، ودفعت لهذا الموظف.

وتعتبر عبد الهادي ان هذا الحكم سابقة قضائية سيكون لها تداعيات خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي، كما انه يفتح الباب واسعا امام كل من تعرض لاعتداءات الاحتلال ان يتوجه للقضاء لطلب التعويض من الشركة أو المؤسسة الفلسطينية التي تشغله، لا سيما وأن التأمين ضد الإصابات لا يشمل إصابات الحروب، وبالتالي يعفي الاحتلال من مسؤولياته، ويستعيض عن ذلك بأن يقوم المشغل الفلسطيني بالتعويض بدلا من الاحتلال. مطالبةً بان يكون هناك موقف وطني موحد، بأن يتحمل الاحتلال مسؤولياته، لا المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وتؤكد أن الجمعية طرقت كل الأبواب بدءً من رئاسة الوزراء وانتهاءً بجميع المؤسسات المعنية، وانتهجت كل السبل الممكنة دفاعا عن كيانها وعن جميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني، ادراكا منها لخطورة الموقف والآثار المحتملة مستقبلا لمثل هذه الاحكام القضائية، لكن بلا جدوى.

وناشدت عبد الهادي: الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل لإنصاف الجمعية، باعتبارها جمعية وطنية تقوم بمهمات تنموية وتساههم في دعم صمود المواطنين.

المنظمات الأهلية: الحكم سابقة تهدد المؤسسات الوطنية

وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعاً ضم شبكة المنظمات الأهلية، وتجمع مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الفعاليات والمؤسسات الوطنية بمحافظة نابلس، خلص الى رفض القرار وحذروا من تبعات هذا الحكم القضائي، معتبرين أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد كل المؤسسات والشركات الوطنية، وتعفي الاحتلال من مسؤولياته.

سامر عنبتاوي وهو ممثل تجمع المؤسسات وشبكة المنظمات الاهلية، يقول: إن التجمع يحترم القضاء الفلسطيني لكنه في نفس الوقت يدعو إلى دراسة بعض القوانين بما يحمي المواطن والمؤسسات الفلسطينية.

وأكد على حق هذا العامل بالتعويض والرعاية، وان تكون جهة التعويض هي الاحتلال وحده، مبينًا ان العامل تلقى العلاج على نفقة الحكومة، ويصرف له راتب شهري بقيمة 1950 شيكلا، ما يعني ان هناك ازدواجية غير مقبولة في التعويض.

بدوره، أشاد مدير وزارة الثقافة في نابلس حمد الله حوامدة، خلال الاجتماع بجمعية حواء باعتبارها من الجمعيات النشطة والفاعلة، موضحاً، ان الوزارة تابعت هذه القضية منذ بدايتها، وأوصلتها إلى اعلى المستويات، وتم طرحها على مجلس الوزراء، والذي اتخذ قرارا بصرف مساعدة للجمعية بقيمة 10 الاف دولار.

واعتبر حوامدة ان هذه القضية تشير بوضوح إلى وجود خلل في قانون الجمعيات، والذي تشوبه الكثير من الثغرات، ولا يوفر آلية للتعامل مع الكثير من القضايا.

وفي نهاية الاجتماع، خرج المشاركون بعدة مطالب وهي:

1. ضرورة تعديل القوانين بأثر رجعي بما يمنع القضاء الفلسطيني من النظر بقضايا التعويض إذا كان المتسبب بالإصابة هو الاحتلال.

2. إلغاء هذا الحكم القضائي.

3. اعادة فتح الحسابات البنكية للجمعية.

4. مطالبة الحكومة بتعويض الجمعية عن كافة الخسائر التي لحقت بها منذ أكثر من 14 شهرا نتيجة لهذه القضية.