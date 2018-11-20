استشهاد الفتى عبدالرحمن أبو جمل متأثرا بإصابته قبل أيام برصاص الاحتلال بالقدس

القدس - وطن: أعلن، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الفتى المقدسي عبد الرحمن أبو جمل (17 عاما)، من سكان بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المنصرم.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي على الفتى أبو جمل الأسبوع المنصرم، قرب مستوطنة بجبل المكبر، بدعوى تنفيذه عملية طعن في المنطقة، وجرى نقله الى مستشفى "شعاريه تصيدق" غربي القدس للعلاج، وقبل قليل أعلن الأطباء عن استشهاده.