رابيو لإدارة سان جيرمان: قررت الانضمام إلى برشلونة

رام الله - وطن: أكدت تقارير صحافية إسبانية أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أدريان رابيو، أعطى قراره النهائي لإدارة النادي الباريسي بالرحيل، ورغبته في الانضمام إلى صفوف برشلونة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن رابيو أبلغ سان جيرمان برغبته فى الانضمام إلى صفوف برشلونة في نهائي الموسم الحالي، وإذا تم ذلك، فإن اللاعب سينضم إلى البرسا بالمجان، نظراً لأن عقده الحالي ينتهي مع بطل فرنسا في يونيو (حزيران) 2019.

وأضافت الصحيفة أنه برشلونة لم يعلن عن شيء رسمي حتى الآن، إلا أن أشارت أيضاً أن الهدوء هو سمة برشلونة، فهو يدرك أن اللاعب سوف يفي بوعده، ويتحمل كل الضغوطات الممكنة من باريس سان جيرمان، الذى ما زال يأمل فى تجديد رابيو لعقده.