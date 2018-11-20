ردا على الحمد الله .. نقابة المحامين لوطن : نرفض تأجيل الزامية الضمان حتى منتصف يناير

رام الله - وطن: أكد عضو مجلس نقابة المحامين إسماعيل حسين مساء اليوم الثلاثاء، تمسك نقابته بالاتفاق الذي تم مع الكتل النيابية حول تأجيل الزامية الضمان لمدة 6 شهور من أجل إتمام تعديل بنود القانون.

ورداً على تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي أكد أنه تم الاتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على عدم الزامية الضمان حتى 1512019 قال حسين في اتصال هاتفي مع وطن: إن نقابة المحامين لم توافق على ذلك وتحفظت على هذا الاتفاق، وتقدمت بورقة مطالب النقابة لرئيس الوزراء.

وأكد، أن ورقة المطالب هذه تتضمن 11 بنداً يجب التوافق عليها حول القانون، وأن الفترة التي طرحها رئيس الوزراء ليست كافية لإتمام التعديلات المطلوبة كاملة.

وقال حسين الذي مثل نقابة المحامين في الاجتماع الذي عقد مع الحمد الله اليوم الثلاثاء: ان نقابة المحامين ترى أن هناك أولويات يجب الالتفات اليها قبل معالجة قضية الضمان، كالفقر، البطالة، تعزيز صمود الناس، خلق فرص عمل للشباب، تطبيق أحكام قانون العمل بشكل كامل، عدم معارضة القوانين لبعضها لذلك فإن هناك مشاكل موضوعية يجب حلها.

وأشار، إلى أن قانون الضمان هو من القوانين السيادية التي تحتاج لدولة لضمان سيرها بشكل صحيح، ووضع حلول منطقية في حال افلاس مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف حسين: أن نقابة المحاميين تؤكد على ضرورة وجود قانون عصري يناسب واقع الحياة في فلسطين، بما يحقق العدالة، وأنها بدأت بورشة عمل متواصلة من أجل إيجاد أفضل صياغة وشكل توافق واقعنا.

وأكد على ضرورة تأجيل القانون حتى لا يتم حجز مراكز قانونية، وبالتالي في حال تعديل القانون فسيتم الاخلال بهذه المراكز القانونية، لافتاُ إلى ضرورة تأجيل القانون لمدة 6 شهور من أجل العمل على دراسات اكتوارية كاملة من جديد، موضحاً ضرورة ان يكون القانون متوافق مع جميع الأنظمة والقوانين الدولية والحقوقية.

وتابع حسين: أن النقابة ستواصل الحوار مع الحكومة، وأن موقف النقابة ليس بهدف المناكفة، بل من أجل الوصول الى نتائج مرضية للجميع، واكتمال القانون.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال، إنه تم الاتفاق مع المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية على استمرار الحوار حول الضمان مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب، وخلال فترة الحوار يتم مناقشة جميع النقاط والتعديلات المطلوبة، للوصول الى التعديلات التي يتم الاتفاق عليها، وتطبيقها بأثر رجعي.

وقال الحمد الله في بيان مقتضب على صفحته على "فيسبوك" إنه: بحث مع المجلس العديد من القضايا، خاصة قانون الضمان الاجتماعي، وأبدى الحضور وجهات نظرهم ورؤيتهم حول القانون مع تأكيدهم على أهمية تطبيقه لما فيه مصلحة عامة لجميع المستفيدين من القانون.