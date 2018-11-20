منذ 18 يوما .. سهى جبارة في سجن اريحا واطفالها بالانتظار

رام الله - وطن: تعيش عائلة السيدة سهى جبارة 31 عاما من بلدة ترمسعيا في محافظة رام الله ظروفا صعبة، منذ اعتقالها في 3 تشرين ثاني/نوفمبر من قبل الاجهزة الامنية .

مساء 3 تشرين ثاني اقتحمت عدة دوريات من الاجهزة الامنية منزل جبارة في بلدة ترمسعيا وانتزعت سهى من بين عائلتها واطفالها الثلاثة، ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في سجن اريحا دون أن تحصل عائلتها أو محاميها على التهم الموجهة ضدها او ملف التحقيق.

ولم يتمكن اطفال سهى من زيارتها في سجن اريحا طيلة فترة اعتقالها، بينما تمكن والديها من ذلك لمرة واحدة فقط، حيث اكد والدها بدران جبارة لوطن ان ابنته تعرضت في الايام الاولى من اعتقالها لتعذيب شديد تسبب لها بالام كبيرة، حرمها من النوم وتناول الطعام والشراب.

ولفت والدها الى ان اطفالها يعانون من اوضاع نفسية صعبة منذ 18 يوما بسبب عدم رؤيتهم لوالدتهم، التي تم اعتقالها امامهم بصورة قاسية ولم يتمكنوا من زيارتها ورؤيتها ولو لمرة واحدة.

وتنتهي غدا الاربعاء 21 تشرين ثاني/نوفمبر مهلة تمديد توقيفها، حيث من المقرر ان تعرض على محمة صلح اريحا.

واوضح والدها الى انه تقدم عبر المحامي بطلب للحصول على نسخة من الملف والتهم الموجهة لها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مضيفاً " منذ 18 يوما نحن لا نعلم ما هي تهمتها ".

وكشف والدها ان سهى من المتوقع ان تعلن اضرابها المفتوح عن الطعام غدا اذا لم يتم الافراج عنها ، لافتا الى انها تعاني من اوضاع صحية صعبة وسيئة للغاية.

من جانبه قال محامي سهى جبارة، وسام حماد لوطن، انه من المقرر ان تنتهي غدا فترة تمديد اعتقال سهى الاولى، على ان تعرض على محكمة صلح اريحا.

واضاف حماد " ستعرض سهى غدا على محكمة تمديد اعتقال، لانها لا تزال في فترة التحقيق والملف في حوزة النيابة العامة"، مضيفاً " من المؤكد ان تطلب النيابة العام غدا تمديد اعتقال سهى لاستكمال التحقيق، وان توافق المحكمة على ذلك لان المحكمة غير مطلعة على ملفات التحقيق".

ولفت حماد الى انه في حال لم تطلب النيابة العامة تمديد اعتقال سهى فان ذلك يعني الافراج عنها وهذا امر غير متوقع.

وحول التهم الموجهة اليها قال حماد "طالما الملف ما زال في التحقيق لا يمكن الحديث عن التهم، نحن ما زلنا في اجراءات التحقيق".