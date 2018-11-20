إسرائيل ترتب لزيارة نتنياهو لدولة "إسلامية"

وطن: أفادت مصادر موثوقة في إسرائيل بأن اتصالات متقدمة تجري مع دولة إسلامية لترتيب زيارة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إليها قريبا.

ولا تقيم هذه الدولة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. لكن الاتصالات قطعت شوطا كبيرا وأصبحت الزيارة وشيكة، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام اليهودي الأميركي المتنفّذ مارك شناير أن دولا خليجية أبدت استعدادا للانفتاح وإقامة علاقات مع إسرائيل قبل التوصل إلى حلّ للقضية الفلسطينية.

وحسب تصريح هذا الحاخام الذي يترأس مؤسسة التفاهم بين الديانتين اليهودية والإسلامية لمراسل الصحيفة، فإنه زار حديثا عددا من هذه الدول ولمس بنفسه التحوّل في مواقفها وتقربها وانفتاحها على إسرائيل.

وأشار إلى أن قادة عدد منها أكدوا له استعدادهم بل تطلعهم لتحقيق تعاون بين ما دعاه بالثراء الخليجي والتقدم العلمي الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا، لتحقيق انطلاقة وتطور وازدهار وتحويل المنطقة إلى الأكثر نجاحا في العالم.

وأعرب الحاخام عن اعتقاده بأن البحرين ستكون أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتليها باقي الدول، لا سيما وأن هذه الدول تشارك إسرائيل اعتبار إيران عدوا يهدد مصيرها.

الجزيرة