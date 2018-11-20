شاب حاول حرق شقيقته في طولكرم

رام الله - وطن: قبضت شرطة محافظة طولكرم مساء اليوم الثلاثاء على شاب حاول حرق شقيقته بمادة البنزين بعد الاعتداء عليها بالضرب .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وبناءا على شكوى تقدمت بها مواطنة لمركز شرطة المدينة بطولكرم بدعوى أن شقيقها قام بالاعتداء عليها بالضرب ورش عليها مادة البنزين محاولا حرقها لولا فرارها من داخل منزل والديها الذي يسكنه شقيقها على اثر مشكلة عائلية بينهما وعلى الفور تحركت قوة من مركز المدينة للمكان وتم إجراء كشف معاينة على المكان وتمكنت من القبض عليه .

واضاف ارزيقات بانه تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة .