رسالة من كتائب القسام الى الاسير نائل البرغوثي

وطن: وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، التحية إلى الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي، مؤكدًا أنه على موعد مع الحرية.

وكتب أبو عبيدة في تصريحٍ مفتضب عبر صفحته على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "التحية الجهادية لأسطورة السجون وأيقونة المقاومة والصمود نائل البرغوثي ونقول له: كما كسرنا القيد في وفاء الاحرار سنكسر أنف المحتل وستعانق الحرية من جديد بإذن الله".

وأضاف: "كما كسرنا القيد في وفاء الأحرار سنكسر أنف المحتل، وستعانق الحرية من جديد بإذن الله".