ترامب: من الوارد جدا أن ابن سلمان كان على علم بقتل خاشقجي

وطن:قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل الكاتب والصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وإن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "قد يكون من الوارد جدا أنه كان لديه علم بهذا الحادث المأساوي".

وكان ترامب قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستحدّد خلال أيام من قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتابع ترامب بأن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية لضمان مصالح أمريكا وإسرائيل والشركاء الإقليميين، وأن إلغاء أمريكا العقود الدفاعية مع السعودية سيفيد روسيا والصين.

واضاف "ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي. وعلى أي حال فإن علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف أن الكونجرس "حر" في "الذهاب في اتجاه مختلف" بشأن السعودية لكنه سيدرس فقط الأفكار التي "تتسق" مع الأمن الأمريكي.