وفد رفيع المستوى من حركة حماس يصل القاهرة الأربعاء

وطن: قالت مصادر خاصة، إن "وفدا رفيع المستوى من حركة حماس يصل جمهورية مصر العربية مساء غدا الأربعاء".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الوفد يضم قيادات رفيعة المستوى من الخارج والداخل برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة القيادي صالح العاروري وعضوية موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى وآخرين".

وأشارت إلى أن "الزيارة تأتي في سياق متصل لاستكمال المباحثات التي تخوضها حركة حماس برعاية مصرية، كما سيناقش الوفد عدة قضايا مهمة مع الجانب المصري، من بينها مباحثات التهدئة مع الاحتلال والمصالحة الفلسطينية، وعلاقة الحركة بمصر، وذلك في سبيل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة".

وكانت حركة حماس تلقت دعوة رسمية من قبل جهاز المخابرات المصرية لزيارة العاصمة القاهرة، في إطار استمرار جولات الحوار بين الطرفين، بحسب ما أكده قيادي فلسطيني لـ"عربي21" في وقت سابق.

عربي 21