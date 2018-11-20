سلطات الاحتلال تخطر بهدم 20 متجرا بمخيم شعفاط شمال القدس

وطن: اخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أصحاب 20 متجرا في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بهدمها بحجة البناء غير المرخص.

واقتحمت اعداد كبيرة من القوات الخاصة الاسرائيلية ومن موظفي بلدية الاحتلال مخيم شعفاط، وتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسي للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة.

ونقل مراسلنا عن عدد من أصحاب المتاجر، أن متاجرهم المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

في غضون ذلك، شهد مخيم شعفاط مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها للمخيم، حيث اطلق جنود وعناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات حتى اعداد هذا الخبر