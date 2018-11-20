بشار المصري يرحب بقرار شركة "إير بي إن بي" ويدعو لمقاطعة كل الشركات العاملة بالمستوطنات

رام الله - وطن: لا تزال انتصارات حركة مقاطعة اسرائيل في العالم تتوالى يوما بعد اخر، واخرها كان اعلان شركة "إير بي إن بي"، لتأجير واستئجار أماكن سكن، بحذفها من قوائمها المنازل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتتيح شركة "إير بي إن بي"، من خلال موقعها للأشخاص حول العالم تأجير واستئجار أماكن سكن حول العالم، حيث يحتوي الموقع على أكثر من 800 ألف إعلان موزعة على 33 ألف مدينة في 192 دولة، وقد تأسس الموقع في 2008 ويقع مكتبه الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

وبينما اثارت هذه الخطوة غضب جهات اسرائيلية عديدة، حظيت بترحيب جهات فلسطينية ودولية مختلفة.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن قرار الشركة الأميركية "يشكل خطوة أولى إيجابية"، مضيفا في بيان له "كان من المهم أن تنسجم إير بي أن بي مع القانون الدولي الذي يعتبر إسرائيل قوة احتلال، وأن المستوطنات في الضفة الغربية -بما في ذلك في القدس الشرقية- غير شرعية وتشكل جريمة حرب".

كما رحب وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار، بقرار الشركة، قائلا إنه إذا حذت شركات أخرى حذوها فإن "ذلك سيساهم في تحقيق السلام".

من جانبه وصف رجل الاعمال الفلسطيني بشار المصري القرار بـ"الخطوة العظيمة"، قائلاً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "خطوة عظيمة من شركة Airbnb بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية".

ودعا المصري الى الاستمرار بمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات قائلاً "لنركز جهودنا على مقاطعة جميع الشركات التي تعمل في المستوطنات. هذا أمر واقعي ويمكن إنجازه".

وردا على التهديدات الاسرائيلية بتقويض عمل الشركة في اسرائيل قال المصري "أهلاً وسهلا بـ Airbnb في مدينتنا روابي وبكل المدن الفلسطينية".

وعلى المستوى الدولي اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، أن تحرك "إير بي إن بي اعتراف مهم بأن مثل هذه القوائم لا تتفق مع مسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن قرار الشركة جاء عقب نشر المنظمة تقريرا من 65 صفحة عن شركات تأجير الأماكن السياحية في المستوطنات، ومنها "إير بي إن بي" و"بوكينغ دوت كوم".

وقالت الشركة الأمريكية إن قرارها يأتي من منطلق أن هذه المستوطنات في "قلب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وفق ما نشر موقع "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء.

وتعرّضت "إير بي إن بي" في السابق لانتقادات من مسؤولين فلسطينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان؛ لإدراجها إعلانات عن منازل للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة.

وجاء في بيان للشركة أن "القانون الأمريكي يسمح للشركات مثل إير بي إن بي بأن تمارس عملها في هذه المناطق" لكنها لن تقوم بذلك.

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، أكّد كثيرون في المجتمع الدولي أن الشركات لا ينبغي لها أن تمارس عملها في مثل هذه المناطق؛ لأنهم على قناعة بأن الشركات لا ينبغي أن تحقّق أرباحاً على أراضٍ شُرّد أهلها".

وذكر البيان أنه بعد إجراء تقييم "انتهينا إلى أنه ينبغي أن نحذف من قوائمنا المنازل بالمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، التي تقع في قلب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين قال أن اسرائيل ستعمل على تقويض نشاط "اير بي اند بي" في إسرائيل.

وأكد أن هذا القرار هو قرار مُخزٍ وبائس ووضيع واستسلام مشين من قبل الشركة".

في المقابل قال مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تعقيبًا "شركة لا تملك أي حظر على تأجير شقق في ديكتاتوريات بشتى أنحاء العالم ومواقع لا تمت بصلة لحقوق الانسان، تنهال على دولة اسرائيل، هذا ينبع إما من معاداة للسامية أو من استسلام للإرهاب، أو الاثنان معًا".