الافراج عن الشيخ سعيد نخلة من سجن عوفر غربي رام الله

وطن: أفرجت سلطات، مساء اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي سعيد نخلة (52 عامًا) من مخيم الجلزون في رام الله بالضفة المحتلة.

وفي السياق، قالت عائلة الشيخ سعيد نخلة، أحد قيادي حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، إن الاحتلال تعمدت تأخير الإفراج عنه من سجن عوفر والذي كان مقررا عصر اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء تمديد اعتقاله الإداري الأخير.

وكان من المقرر ان ينظم حفل استقبال للشيخ نخلة في مخيم الجلزون بعد عصر اليوم، بالتزامن مع حفل استقبال للشيخ خضر عدنان مع انتصاره الجديد في معركة الأمعاء الخاوية.

ومنذ عصر اليوم انتظر العشرات من أهالي مخيم الجلزون و عائلة الشيخ نخلة و كوادر من حركة الجهاد الإسلامي أمام السجن لاستقباله.

ويشار إلى أن الأسير المحرر نخلة معتقل منذ 23 من نوفمبر 2017 وحولته إدارة السجون للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر، ومددت اعتقاله 4 مرات متتالية.

يشار إلى أن الأسير الشيخ سعيد نخلة يعتبر من الجيل المؤسس لحركة الجهاد في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء ومن مخيم الجلزون بمدينة رام الله؛ وتعرض للاعتقال عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 16 عاماً في سجون الاحتلال.