المصادقة على تعيين كوخافي رئيسًا لأركان جيش الإحتلال

رام الله - وطن: صادقت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين برئاسة القاضي إليعازر غولدبيرغ، مساء اليوم الثلاثاء، على تعيين نائب اللواء أفيف كوخافي (54 عاماً)، رئيسًا جديدًا لهيئة أركان جيش الإحتلال، خلفا لغادي آيزينكوت، الذي تشارف ولايته على الانتهاء.

وأكدت اللجنة إنها وبعد الفحص، لم تجد أي خلل يتعلق بـ"نظافة يدي" كوخافي، كما أنه لم تكن هناك أي شائبة تتعلق بنزاهة الاعتبارات التي من خلالها تم التوصية على تعيين كوخافي رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي.

ورحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بقرار اللجنة وقال إنه سيطرح قرار التعيين خلال جلسة الحكومة القريبة، الأحد المقبل، 25 تشرن الثاني/ نوفمبر الجاري، للمصادقة على تعيينه بشكل رسمي.

يشار إلى أن الموعد الرسمي لانتهاء عمل آيزنكوت الذي يباشر خلالها كوخافي عمله كرئيس للأركان ويتسلم مهام منصبه الجديد في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويذكر أن كوخافي بدأ خدمته العسكرية في وحدة المظليين، وهي إحدى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وتدرّج في جميع مناصبها الإدارية، ليتم تعينه في نهاية المطاف قائدا لهذه الوحدة.

وقاد كوخافي ما يسمى بـ"كتيبة غزة" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، و"لواء الشمال"، ورأس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، ووحدة العمليات في الجيش الإسرائيلي.

وشارك كوخافي في قمع الاحتلال الإسرائيلي للانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى حرب لبنان الأولى (1982) والثانية عام (2006)، وشارك في الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الأعوام 2008 و2011 و2014.