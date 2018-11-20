كتبت مي البزور : إلى أصدقائي في برج البراجنة .... لا أخف عليكم أنني منذ عامين أحاول أن أكتب عن تجربتي في برج البراجنة، ولا أستطيع، ففي كل مرة أعجز عن الكتابة، أما اليوم أنا مجبره على الكتابة واعذروني لركاكتها، (فالكتابة وطن وأنا لا وطن لي حالياً، لأنني أعيش في منفى الوطن داخل الوطن)، المهم، أني مجبرة على الكتابة لأنني شاهدت فيلم البرج الذي سيعرض غداً في الناصرة، حيث أهداه فريق العمل إلى فلسطينيي برج البراجنة في افتتاح فيلم لاب في رام الله.

وجدت نفسي مدينة لكم ولصديقتي رنا مكي بأن أخبركم بهذا العمل الرائع المبدع الموجع الجميل... الذي يصلح لأن يدرس في المدارس.... ويدرس كذلك في مساقات حفظ الذاكرة وصناعة الهوية... شكرا محمد بكري وزملاؤه للأداء الجميل...

نص رسالتي،

بعضي لا يزال في برج البراجنة......

لقد زرت بيروت منذ عامين للاشتراك في ورشة عمل مع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، وكنت متلهفة جداً لزيارة بيروت، حيث كانت صورتها المتخيلة لدي؛ تفوق الخيال وكأنها عالم يقطر ابداعاً ونقداً وأدباً وفناً ومقاومة.... ولا أدري كيف يسقط الواقع من تلك الصور المتخيلة التي نرسمها لما نحب ولمن نحب؛ كيف لم يخطر في بالي مثلاً أنّ لبنان كما نحن بعد أوسلو، يخضع لتناقضات الرأسمالية المشوهة التي باتت تفسخ المجتمع ما بين ثري متبختر وفقير متعثر، وكيف لم يخطر ببالي أيضاً أنّ هذه المدينة الجميلة في مخيلتي، تتجاور مع ألم تلك المتخيلة المتمثل في المخيمات الفلسطينية في لبنان، التي أغفلتها اتفاقياتنا الدولية!! وأغفلناها نحن (ضمن البنية السياسية والاجتماعية التي افرزتها أوسلو) هفوةً وقصداً في واقعنا وشعورنا وضماننا (اقصد تضامننا).

في أحد أيام الزيارة قمنا بزيارة منطقة مشروع السوليدير مع الصديقة الجميلة سالي، تضمنته نقاشات فيما بيننا حول قهر الفقراء المتضررين من هذا التحديث تارة، وحول جمال السوق وسلعه تارة أخرى، هي ذات التناقضات التي تعصف بالعالم أجمع. بعد ذلك انتقلنا فوراً برفقة أصدقاء من مصر والجزائر والعراق والسودان مع الصديقة رنا مكي لزيارة برج البراجنة، فقد كنت متشوقة لبرج البراجنة كما لبيروت، لا أعلم لماذا البرج بالتحديد ولكن، اذكر، عندما قرأت أول مرة عن المخيمات الفلسطينية في لبنان، أن اسم برج البراجنة بقي عالقاً في ذهني، وكنت أخجل القول ولا زلت كذلك، بأنني أحب اسم هذا المخيم، حتى في صورتي المتخيلة للمخيم اخترت جانباً وردياً وهو أن أحب الاسم وأنسى أنه مخيم!!!

في الطريق "للبرج" (كما تريد مخيلتي"لا الطريق للمخيم")، كان قلبي يخفق شوقاً كلما اقتربنا، كنت سعيدة، الى اليوم لا أفهم لماذا، أهو انتصار التواصل مع شقنا الاخر؟! أم بلاهة أحلام وردية وثورية بالضرورة؟!!

وصلنا، هناك، على باب المخيم انقبض قلبي وتثاقلت خطواتي، حيث التقيت أخيرا ً بوجه وجسد وروح برج البراجنة، فالواقع مختلف عن الصورة، الواقع مختلف عن البرامج التلفزيونية، الواقع في مدخل المخيم يجبرك على أن تخفض رأسك الى الأرض أو لما بعد أسفل الأرض، خاصة بالنسبة لي أنا السائحة القادمة من ما بعد أوسلو...

يا ترى هل يتساوى الفلسطينيون!!!

تخيلوا معي لقاء فلسطيني لا زال يعيش في عام ١٩٤٨ عالقاً مكبلاً في النكبة، وفلسطيني عالقاً ومكبلاً في أوسلو ١٩٩٣أوبما يسمى ب"الحكم الذاتي" ل "الضفة الغربية" ... وهو ليس بحكم ولا ذاتي وأنما حكم استثماري مثل مشروع السوليدير..... بفارق الكرامة لصالح الثاني..

الفلسطينيان، ...كلاهما عالقان... أحدهما في الحقيقة وأحدهما في الوهم...

في برج البراجنة الزمن متوقف تماماً، الشعارات، العودة، المقاومة، النصر، الزمن .... لا يتحرك .... الا أنّ النكبة وحدها حية ترزق.

بدأت رحلة الوجع ومرارة اللقاء، اللقاء بالأزقة، اللقاء بأسلاك الكهرباء القاتلة، واللقاء بشباب وشابات بشهادات جامعية، بلا عمل... بلا أمل، نقاشات حول الهجرة، ونظرات لمفاتيح العودة على الحائط.

أثناء المشي تحت ظل أبراج المخيم، كانت صديقتي رنا تقول لمعظم من قابلناهم ولمن يقف عند باب بيته بالزقاق؛ "مي من فلسطين جاي"، "أيه والله والله من فلسطين من فلسطين"، أما ردات الفعل؛ دهشة، نظرات لهفة، استقبال، عناقات وقبلات من النساء وكبار السن احتفاء بي وباصدقائنا...... دموع أيضا، أسالة متعددة، "بتروحي على القدس" "زرتي ترشيحا" !!!!! ولكن الجارح الصادم لي بكل معنى الكلمة هو قول: "طمنونا عليكم"، "يا ريت بإدينا نساعدكم"، "سامحونا مش طالع بأيدنا"، "الله يحميكم"، "لو فيهون يفتحوا الحدود بس"......... "وطمنيني على رام الله ان شاء الله ما في خطر عليكم".

بعد هذه الكلمات ..

ماذا أقول، من يسامح من بالتحديد؟ لقد خجلت من نفسي، خجلت من أوسلو، خجلت من المناصب، خجلت من طبقتي الوسطى، خجلت من وهم حل الدولتين، وخجلت من تعليمي من عملي، خجلت بأنني لا أحمل ندبة ما في وجهي، خجلت من لون شعري، خجلت من ابتسامتي قبل ساعة ... من أنا، بدأت أعزي نفسي بما كان في الانتفاضة الأولى والثانية .... وأقنع نفسي بأنني فلسطينية أيضاً ... وكأن الهوية لدينا مقترنة بشكل آلي ونفسي بالضحية وسباق من هو الضحية ومقترنة بأثبات الحزن المستمر كالنكبة المستمرة.... (رغم أنني أعلم أن الوطن لا يعني الحزن ولا يعني أن ارتدى الأسود بالضرورة ولا يعني أن لا ابتسم، فهذه صور نمطية عن المرأة الفلسطينية لها عذاباتها أيضا) ومع ذلك تمنيت لو أنني اختفي في تلك اللحظة ......

رسالتي لكم أصدقائي هي أنني اعتذر، اعتذر لعجزنا، اعتذر لأنكم هناك، اعتذر لأننا هنا..... اعتذر لأن عجزي أوصلني بأن أسعى لأن أثبت حزني، لا أن أثبت رغبتي الحقيقية بأننا سويا يجب أن نذهب للعدالة الاجتماعية والتحرر من الاستعمار وقيود الماضي وقيود الهوية القومية، و فالقضية لا تتجزأ وأن تجزأت فسدت..

واعتقد من هذه التجربة أن الهوية الفلسطينية بمخيلتها بحاجة للمراجعة وللتنقية من مكبلات كلا التطرفين؛ ثقافة الضحية وثقافة الرومانسية ولتكن واقعاً متنوعاً يحتويهما ويقبل ما يخالفهما....

سامحونا أنتم ....

وللجميلة بالصورة التي لا أعرف أسمها، فقط أعلم أننا التقينا لقاء فلسطينيتين، بحب كبير وعناق مؤثر، أقول لكٍ أنت من أشعرني بعبء جميل ومسؤولية ما وحزن عميق، عندما تركت الصلاة وهجمتٍ من داخل الغرفة التي يقع شباكها على الزقاق، بعد سماعك لكلمة جاي من فلسطين، وصرخت وامسكت بي وقلت "بحياة الله من فلسطين" وتلاقت دموعنا ..... أنا الوهم وأنت الحقيقة عزيزتي...

شكراً صديقي عصام خوري لجعل الزيارة ممكنة