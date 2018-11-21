اليوم .. توقعات بهدم الاحتلال 20 متجراً في مخيم شعاط

القدس- وطن: بدأ أصحاب أكثر من 20 محلاً تجاريا باخلائها في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة بعد تسلمهم اخطارات بهدمها من قبل بلدية الاحتلال.

وكانت طواقم بلدية الاحتلال في القدس قد وزعت مساء الثلاثاء، إخطارات هدمٍ لمنشآت تجارية في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية في القدس إن أكثر من 20 محلًا تجاريًا في الشارع الرئيس للمخيم تسلموا الاخطارات، وأن الاحتلال أمهلهم 12 ساعة لإخلائها .

وأبلغ موظفو البلدية أصحاب المحلات التجارية أنهم سينفذون هدم محلاتهم صباح اليوم الأربعاء.