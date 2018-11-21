فيديو| الاحتلال يهدم 20 متجراً في مخيم شعفاط

القدس-وطن: شرعت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، بهدم أكثر من 20 منشأة تجارية في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة .

وكانت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة، اقتحمت مخيم شعفاط وحاصرته تمهيدا للشروع في هدم محال تجارية بذريعة البناء دون تراخيص.

ووفقا لشهود عيان، قامت الوحدات الخاصة باقتحام المخيم وحصاره فيما وفرت الحماية لجرافات وآليات عسكرية لهدم محال تجارية، حيث تم اقتحام المخيم بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب 20 متجرا وأمهلتهم 12 ساعة لإخلاء المحال من الممتلكات والأغراض.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في المخيم فور اقتحام جيش الاحتلال والجرافات له .