نقل الأسير نائل البرغوثي لمعتقل "هداريم"

رام الله-وطن: قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير نائل البرغوثي، بشكل تعسفي من معتقل "بئر السبع ايشل"، إلى معتقل "هداريم".

الأسير البرغوثي دخل عامه 39 في الأسر قبل عدة أيام، واعتقل لأول مرة عام 1978، وفي حينه كان يبلغ من العمر (19) عاماً.

وفي عام 1979 حكمت سلطات الاحتلال عليه بالسّجن المؤبد بالإضافة إلى (18) عاماً، وأفرجت عنه في صفقة التبادل عام 2011.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً، إضافة إلى أكثر من 70 محرراً من رفاقه، بتاريخ الثامن عشر من حزيران/ يونيو عام 2014.

وفي الثاني والعشرين من شباط/ فبراير عام 2017 أعادت سلطات الاحتلال الحكم المؤبد، إضافة إلى (18) عاماً بحق الأسير البرغوثي.