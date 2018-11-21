وزير إسرائيلي يهدد السنوار بالاغتيال

وطن-وكالات: هدّد وزير الإسكان في دولة الاحتلال "يواف غالينت"، يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة، قائلاً: "إن أجل يحيى السنوار قد اقترب، فهو لن يبقى حيا ليمضي طوال حياته في دار المسنين، وعلى السنوار ان يتصرف بشكل آخر".

وأضاف غالينت، خلال مؤتمر خاص بصحيفة "جيروزاليم بوست": ستكون هناك حرباً أخرى ضد قطاع غزة ونحن من سيحدد وقتها وظروفها، ولن ندلي بمعلومات لحماس".

وتابع: قرار الحرب يكون بيدنا ولن أتحدث كيف ستكون تلك الحرب، فقد تعلمت بأنه من الأفضل الكلام بعد الأفعال، وإن وقع أي حدث سنشن الحرب على غزة.